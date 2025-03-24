Güney Afrika\'nın Büyükelçisi ABD\'de İstenmeyen Kişi İlan Edildi

CAPE TOWN, 24 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool ABD'de istenmeyen kişi ilan edilmesinin ardından pazar günü ülkesine döndü. Cape Town Uluslararası Havalimanı'nda toplanmış olan yüzlerce destekçi, Rasool çiftini sıcak bir şekilde karşıladı.

Havalimanındaki destekçilerine hitap eden Rasool, "hiçbir pişmanlık hissetmeden" ülkesine döndüğünü belirterek, kendisini küçük düşürmek amacını taşıyan istenmeyen kişi ilanının, bu sıcak karşılamayla bir onur nişanına dönüştüğünü söyledi.

Rasool, bu ayın başlarında Güney Afrikalı düşünce kuruluşu Mapungubwe Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen bir internet semineri sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmesi üzerine ABD tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

Rasool, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın Güney Afrika'nın değerlerinden ödün vermeden ABD ile ilişkileri onarabilecek birisini bulmasını umduğunu belirterek, "Bunun için mücadele etmeliyiz, ama aynı zamanda onurumuzu da korumalıyız" ifadelerini kullandı.