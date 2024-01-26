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Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı kararını destekliyor - Son Dakika
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Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı kararını destekliyor

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı tedbir kararlarının Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi. Bakanlık, uluslararası hukukun üstünlüğü için kesin bir zafer olarak nitelendirilen kararın, İsrail'in soykırım niteliğindeki eylemlerini durdurması için doğrudan bağlayıcı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Güney Afrika'nın Filistin halkının varlığını korumak için elinden geleni yapacağı belirtildi.

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı kararını destekliyor
26.01.2024 - 17:53,
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Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarının, Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "UAD, bugün aldığı kararla İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım niteliğinde olduğunu tespit etti ve bu temelde geçici tedbirler alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Kararın, uluslararası hukukun işlemesi açısından çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, mahkemeye, hızlı hareket etmesinden ötürü teşekkür edildi.

"Bugün, uluslararası hukukun üstünlüğü için kesin bir zafer ve Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktası." denilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto yetkisine sahip ülkelerin, kararın önüne geçmesinin engellenmesi istendi.

Açıklamada, "İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal eden eylemleri göz önüne alındığında, münferit devletlerin sahip olduğu veto yetkisini uluslararası adaleti engellemesi yönünde kullanmasına izin verilemez." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar da kaydedildi:

"Üçüncü Devlet konumundakiler artık Gazze'de Filistin halkına yönelik ciddi bir soykırım riskinin varlığını dikkate almalıdırlar. Bu yüzden, İsrail'in soykırımını önlemek ve soykırımın işlenmesine yardım ve yataklık etmek de dahil olmak üzere, kendilerinin de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmemelerini sağlamak için derhal harekete geçmelidirler. Bu da tüm devletlere, İsrail'in soykırım niteliği taşıyan askeri eylemlerini finanse etmeyi ve kolaylaştırmayı durdurma zorunluluğu getirmektedir.

Bu geçici tedbirler, UAD'nin kararı ve Soykırım Sözleşmesi'nin kendisi uyarınca, soykırım olduğu düşünülen tüm eylemlerini durdurması gereken İsrail için doğrudan bağlayıcıdır. İsrail'in, UAD'nin kararını göz önünde bulundurarak askeri eylemlerinin Soykırım Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam olarak uygun olduğunu iddia etmek için inandırıcı hiçbir temel yoktur."

Bakanlığın açıklamasında, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın "Filistinliler, özgürlüğüne kavuşmadan bizim özgürlüğümüz tamamlanmamıştır." sözü hatırlatılarak Güney Afrika'nın Filistin halkının varlığını korumak için elinden geleni yapacağını belirtildi.

Kaynak: AA
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