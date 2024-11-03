Güney Ege\'de Fırtına Uyarısı

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Güney Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.