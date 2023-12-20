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Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına, cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı
20.12.2023 - 12:35,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Akdeniz'de rüzgar yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde esecek. Kuvvetli fırtına, cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Güney Ege'de ise yarın ilk saatlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

Kaynak: AA
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