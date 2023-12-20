11:58 •
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
11:53 • •
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Akdeniz'de rüzgar yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde esecek. Kuvvetli fırtına, cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Güney Ege'de ise yarın ilk saatlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.
Son Dakika › Güncel › Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı - Son Dakika