Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın Güney Ege'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşamdan itibaren de doğusunda kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Cuma geceden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülen fırtınalar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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