Güney Kore-ABD İttifakı Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore-ABD İttifakı Güçleniyor

06.05.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, ABD ile ittifakını güçlendirmeye devam edeceğini duyurdu, işbirliği artırılacak.

Güney Kore'nin, "dış ve güvenlik politikalarının temel taşı olarak" ABD ile ittifakını güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jina, başkent Seul'deki Ulusal Meclis'te düzenlenen bir politika forumunda Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un açılış konuşmasını okudu.

Konuşmasında Güney Kore'nin "dış ve güvenlik politikalarının temel taşı olarak" ABD ile ittifakını geliştirmeye devam edeceğini belirten Cho, "Son aylarda Güney Kore-ABD ilişkileri konusunda çeşitli spekülasyonlar ve endişeler olsa da, bunların ittifaka duyulan derin bir endişeden ve bağlılıktan kaynaklandığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cho, bu konuda farklı görüşlere dengeli bir şekilde yer verileceğini kaydederek, meselelerin "karşılıklı saygıya dayalı sıkı ve sık iletişim" ile ele alınacağını, sağduyu ile ilkelere uygun olarak güven ve dostluğun güçlendirileceğini aktardı.

Güney Kore'nin ABD ve Japonya ile üçlü işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirten Cho, bu ülkeler arasında üçlü işbirliğinin geliştirilmesinin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore-ABD İttifakı Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:36
Real Madrid’e bir Türk daha Arda’nın yanına gidiyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:03:12. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore-ABD İttifakı Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.