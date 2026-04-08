Güney Kore Askeri Reformlarını Değerlendiriyor

08.04.2026 12:37
Güney Kore, Kuzey Kore sınırında asker sayısını azaltmayı ve yapay zeka gözetleme sistemleri kurmayı planlıyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore ile sınır bölgesine konuşlu asker sayısını azaltmayı ve burada yapay zeka destekli gözetleme sistemleri kullanmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Ahn, başkent Seul'de düzenlenen basın toplantısında, Güney Kore'nin askeri yapısında kapsamlı değişikliklere gidilmesi çağrısı yaptı.

Ülkenin silahlı kuvvetlerinin, insansız hava araçlarıyla ve düşük maliyetli teknolojilerle şekillenen yeni savaş şartlarına uyum sağlaması gerektiğini belirten Ahn, düşen doğum oranları karşısında gitgide azalan asker sayısı konusuna da değindi.

Ahn, Savunma Bakanlığının bu bağlamda orduya ait yapıların yeniden tasarlanması konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bakanlığın, gelişmiş silahların kullanımı için teknoloji odaklı yaklaşık 50 bin kişilik birlik kurmayı değerlendirdiğini aktaran Ahn, Kuzey Kore'yle tampon bölge yakınlarında nöbet tutan asker sayısının da 6 bine indirilmesinin düşünüldüğünü belirtti.

Ahn, burada yapay zeka destekli gözetleme sistemlerinden faydalanılacağını fakat buranın biraz ilerisinde 16 binden fazla askerin hızla konuşlandırmaya hazır halde tutulacağını dile getirdi.

Ayrıca Ahn, reformlar kapsamında, zorunlu askerlik uygulamasıyla askere alınanlara teknoloji odaklı uzmanlık rollerinde hizmet seçeneği sunulmasını öngören "seçici askerlik" sistemine geçileceğini vurguladı.

Orduya hizmeti, personele verilen maaşın ve sosyal desteğin artırılması gibi tedbirlerle "daha cazip bir kariyer" haline getirmeye çalıştıklarını belirten Ahn, hükümetin, haziranda yapılacak bir kabine toplantısının ardından reform taslağını nihai hale getirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA

