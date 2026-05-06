Güney Kore'de konuşlu ABD askeri gücünün, 21-26 Nisan'da havadan iniş ve hedef tespitini içeren tatbikat düzenlediği belirtildi.
Yonhap ajansının Osan Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ABD güçleri, başkent Seul'ün yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Pyeongtaek'te bulunan Humphreys Kampı'nda tatbikat düzenledi.
21-26 Nisan'da gerçekleştirilen tatbikatta havadan iniş ve dağlık arazide hedef takibi yapıldı.
Söz konusu tatbikat, ABD ve Güney Kore ortak "Özgürlük Bayrağı" hava tatbikatları kapsamında gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de ABD'den Tatbikat - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?