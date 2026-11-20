Güney Kore'de Chanwon kentinde 2016'dan bu yana ilk kolera vakası bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore Hastalık Kontrol Ajansı, Chanwon'da kusma ve ishal şikayetiyle başvuran bir kişinin kolera testinin pozitif çıktığını bildirdi. Tedavi edilerek taburcu edilen hastanın 2016'dan bu yana ülkedeki ilk kolera vakası olduğu belirtildi; yetkililer güvenli su çağrısı yaptı.
Güney Kore, 10 yıldır ilk kez bir kolera vakası bildirirken, yetkililer halka tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, Chanwon kentinde kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin kolera testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.
Söz konusu hastanın tedavi edilerek taburcu edildiğine işaret edilen açıklamada, bu kişinin 2016'dan bu yana ülkedeki ilk kolera vakası olduğu vurgulandı.
Yetkililer halka, tedbirli olmaları ve sadece güvenli suları kullanma çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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