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Güney Kore'de Köpek Eti Ticareti ve Tüketimi Yasaklandı - Son Dakika
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Güney Kore'de Köpek Eti Ticareti ve Tüketimi Yasaklandı

Güney Kore'de köpek etinin ticaret ve tüketiminin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, Ulusal Mecliste onaylandı. Tasarı, köpek yetiştirilmesi, kesilmesi, dağıtılması ve satılmasını yasaklayarak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasayı ihlal edenlere 2 yıl hapis cezası veya yaklaşık 23 bin dolar para cezası verilebilecek. Ayrıca, köpek eti endüstrisinde çalışanlara iş değiştirme sübvansiyonu sağlanacak. Güney Kore'de yaklaşık 1150 köpek çiftliği, 34 kasap, 219 distribütör ve 1600 restoran bulunuyor.

Güney Kore\'de Köpek Eti Ticareti ve Tüketimi Yasaklandı
09.01.2024 - 11:31,
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Güney Kore'de köpek etinin ticaret ve tüketiminin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, Ulusal Mecliste onaylandı.

Yonhap'ın haberine göre eti için köpek yetiştirilmesi, kesilmesi, dağıtılması ve satılmasını yasaklayan tasarı 208 lehte ve 2 çekimser oyla kabul edildi.

Tasarının yasalaşması halinde 2027'de yürürlüğe girmesi planlanırken yasayı ihlal edenlere en fazla 2 yıl hapis cezası ya da yaklaşık 23 bin dolar para cezası verilebilecek.

Tasarıda, köpek eti endüstrisinde çalışan kişilerin iş değiştirmeleri için sübvansiyon sağlanması da yer alıyor.

Hükümet verilerine göre, Güney Kore'de yaklaşık 1150 köpek çiftliği, 34 kasap, 219 distribütör ve köpek etiyle yapılan yiyecekleri satan yaklaşık 1600 restoran bulunuyor.

Güney Kore'de yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 90'ından fazlası köpek eti yemeyi düşünmediğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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