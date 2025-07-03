Güney Kore'de Savunma Bakanına Yurt Dışı Yasağı

Güney Kore'de 2023'teki sel felaketinde görev yapan deniz piyadesinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, dönemin Savunma Bakanı Lee Jong-sup'a yeniden yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Yonhap'ın haberine göre, özel savcı Lee Myeong-hyeon liderliğindeki ekip, Temmuz 2023'te şiddetli yağışlar sonucu taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybeden Onbaşı Chae Su-geun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni kararlar aldı.

Savcı Lee, eski Savunma Bakanı Lee Jong-sup, eski Deniz Piyadeleri Komutanı Korgeneral Kim Kye-hwan ve eski Deniz Piyadeleri 1. Tümen Komutanı Lim Seong-geun'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

Bu üç üst düzey isim hakkında başsavcılık ve Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından daha önce getirilen yurt dışına çıkış yasağı, dosyanın özel savcıya devredilmesiyle yenilenmiş oldu.

Aralarında eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un da bulunduğu üst düzey yetkililerin olaya ilişkin yürütülen askeri soruşturmaya müdahale ettiği iddialarının ardından dosya, özel savcıya devredilmişti.

Olay

Onbaşı Chae Su-geun, Temmuz 2023'te başkent Seul'ün 161 kilometre güneydoğusundaki Yecheon kentinde arama görevindeyken taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Deniz Piyade Teşkilatı, olayla ilgili soruşturma sonucunda Onbaşı Chae'nin eski komutanı Lim Seong-geun ve diğer 7 askeri yetkilinin, taksirle öldürme ve diğer suçlamalarla polise sevk edilmesini istemişti.

İddialara göre, dönemin Savunma Bakanı Lee Jong-sup, bu talebi onaylamış ancak daha sonra Yoon'un baskısıyla kararını değiştirmişti.