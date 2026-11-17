Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, bu hafta düzenlenecek üniversiteye giriş sınavında yapay zeka kullanılarak kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınav salonlarında akıllı cihazların yasaklanması, binlerce ek görevlinin görevlendirilmesi ve öğrencilerin kıyafetlerindeki düğmelerin çıkartmalarla kapatılması gibi bir dizi önlem açıkladı.

Güney Kore'de bu yılki vergi müşavirliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan kişinin yapay zekayla kopya çektiğini ve aynı yöntemi sınavın bir sonraki aşamasında da kullandığını itiraf etmesi ülkede geniş yankı uyandırdı.

Yonhap'ın haberine göre Han, ulusa sesleniş konuşmasında, adayların sınav merkezlerine cep telefonu, akıllı gözlük, akıllı saat, akıllı yüzük, mini kamera, kameralı kalem, kablosuz kulaklık ve elektronik saat gibi cihazları getirmemeleri gerektiğini bildirdi.

Han, kopya çekenlerin Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavından (CSAT) 10 yıl men edilmesi, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması ve kopya yoluyla üniversiteye yerleştiğinin sonradan tespit edilmesi halinde kayıtlarının silinmesi dahil ihlallere karşı sert önlemler uygulanacağını belirtti.

Sınav öncesinde cep telefonlarının tespit edilmesi amacıyla, telefon sessizde olsa dahi yüksek sesli alarm veren acil durum uyarı mesajı gönderilecek.

İlk oturum öncesinde adaylardan gözlüklerini sıralarının üzerine koymaları istenecek ve gözlüklerin yapay zeka özellikli olup olmadığı incelenecek. Gizli mini kameraların kullanımını engellemek amacıyla öğrencilerin kıyafetlerindeki tüm düğmeler de çıkartmalarla kapatılacak.

Sınav merkezlerindeki Wi-Fi ağlarının yanı sıra okulların yakınındaki halka açık internet erişimi de sınav sırasında engellenecek.

Ülke genelindeki sınav merkezinde, yaklaşık 75 bin gözetmene ek olarak 8 bin 400 personel görevlendirilecek.

Güney Kore'de kopya krizi

Güney Kore'de ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan bir videoda sınavın her iki aşamasında da, minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.

Polis, söz konusu kamera ve telefona el koymuş ve soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

Ülke yasalarına göre, kopya çektiği tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılıyor ve beş yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor. Öte yandan, polis soruşturmasının sonucuna bağlı olarak, söz konusu olayın cezai kovuşturmaya da varabileceği ifade ediliyor.