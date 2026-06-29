Güney Kore'den 518 Milyar Dolarlık Yatırım

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yarı iletkenler ve yapay zeka alanlarında küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Samsung Electronics ve SK Hynix öncülüğünde toplamda 518 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen toplantıda konuşan Lee, yatırım planının yarı iletken teknolojileri, fiziksel yapay zeka ve yapay zeka veri merkezlerini kapsayan üç temel alana odaklandığını söyledi.

Güney Kore'nin "yapay zeka çağında sanayi gücü olma" hedefinin temelini oluşturacağını belirten Lee, bu kapsamda ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Samsung Electronics ve SK Hynix'in yeni yarı iletken üretim üsleri kurulması için yaklaşık 518 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla yarı iletken teknolojileri talebinin hızla arttığına işaret eden Lee, halihazırda başkent Seul yakınında bulunan tesislerinin kapasite sınırına yaklaştığını bildirdi.

Lee, çip arz güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkenin güneybatısında yeni üretim üslerinin kurulmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Ülke genelinde yapay zeka veri merkezlerinin kurulmasının da yatırım planının bir parçası olduğunu vurgulayan Lee, fiziksel yapay zeka sistemlerinden elde edilen verilerin veri merkezlerine aktarılmasıyla sanayi inovasyonunu destekleyecek yerli yapay zeka ekosistemi oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yatırım programının Güney Kore'nin gelecek 20 ila 30 yıllık kalkınmasını şekillendireceğini belirten Lee, projenin hızlı şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Devlet Başkanlığı bünyesinde doğrudan sorumlu bir yetkili görevlendireceğini söyledi.