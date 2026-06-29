Güney Kore'den 518 Milyar Dolarlık Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'den 518 Milyar Dolarlık Yatırım

29.06.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, yarı iletkenler ve yapay zeka için 518 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yarı iletkenler ve yapay zeka alanlarında küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Samsung Electronics ve SK Hynix öncülüğünde toplamda 518 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen toplantıda konuşan Lee, yatırım planının yarı iletken teknolojileri, fiziksel yapay zeka ve yapay zeka veri merkezlerini kapsayan üç temel alana odaklandığını söyledi.

Güney Kore'nin "yapay zeka çağında sanayi gücü olma" hedefinin temelini oluşturacağını belirten Lee, bu kapsamda ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Samsung Electronics ve SK Hynix'in yeni yarı iletken üretim üsleri kurulması için yaklaşık 518 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla yarı iletken teknolojileri talebinin hızla arttığına işaret eden Lee, halihazırda başkent Seul yakınında bulunan tesislerinin kapasite sınırına yaklaştığını bildirdi.

Lee, çip arz güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkenin güneybatısında yeni üretim üslerinin kurulmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Ülke genelinde yapay zeka veri merkezlerinin kurulmasının da yatırım planının bir parçası olduğunu vurgulayan Lee, fiziksel yapay zeka sistemlerinden elde edilen verilerin veri merkezlerine aktarılmasıyla sanayi inovasyonunu destekleyecek yerli yapay zeka ekosistemi oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yatırım programının Güney Kore'nin gelecek 20 ila 30 yıllık kalkınmasını şekillendireceğini belirten Lee, projenin hızlı şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Devlet Başkanlığı bünyesinde doğrudan sorumlu bir yetkili görevlendireceğini söyledi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Güney Kore, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den 518 Milyar Dolarlık Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:27:18. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'den 518 Milyar Dolarlık Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.