Güney Kore'den ABD ile Ticaret Anlaşması Çabası

SEUL, 8 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ürünlerine yönelik yeni gümrük vergilerinin askıya alınmasını fiilen uzatmasının ardından ABD ile karşılıklı fayda sağlayan bir ticaret anlaşması yapmak için çaba göstereceklerini açıkladı.

Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada 4 Temmuz'da Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung liderliğinde yeni hükümetin kurulmasından bu yana ülkenin, ulusal çıkarların ilk sırada geldiği ilkesi uyarınca zorlu müzakereler yürüttüğü kaydedildi.

Bakanlık, tüm konularda anlaşmaya varmak için yeterli zaman olmadığını belirterek, Trump'ın mektubunun Güney Kore ürünlerine yönelik "karşılıklı" gümrük vergilerinin askıya alınmasının fiilen uzatılması anlamına geldiğini kaydetti.

Kalan sürede gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizlikleri hızlı şekilde çözüme kavuşturarak karşılıklı fayda sağlayan bir müzakere sonucuna ulaşmak üzere çabalarını artıracaklarını vurgulayan bakanlık, Güney Kore'nin, yurtiçi kuralları iyileştirip düzenlemeleri rasyonel hale getirmek suretiyle ABD'nin en büyük endişelerinden olan ticaret açığı sorunlarını gidereceğini ifade etti.

Bakanlık, iki ülke arasında ortaklık yoluyla temel sektörlerde atılım fırsatı yaratarak bir imalat canlanması yakalamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Trump, sosyal medya üzerinden Güney Kore liderine gönderdiği mektupta iki ülkenin, Güney Kore'nin gümrük vergisi, gümrük vergisi dışı politikalar ve ticaret engellerinin yol açtığı uzun vadeli ve kalıcı ticaret açığından uzaklaşması gerektiğini söylemişti.

Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Güney Kore ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını belirtti.