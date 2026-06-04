Güney Kore'den Barış İçin Dört Taraflı Diyalog Teklifi

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, "Kore Yarımadası'nda barış" için Güney Kore, Kuzey Kore, ABD ve Çin'i içeren dört taraflı bir diyalog kurulması önerisinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre Chung, Moğolistan'ın başkentinde düzenlenen "11. Ulan Batur Diyaloğu" etkinliğinin açılışında konuşma yaptı.

Kuzeydoğu Asya'da güvenlik ve barış işbirliği fırsatlarına değinen Chung, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında "güvenin yeniden inşa ve barışın yeniden tesis edilmesi" gerektiğini belirtti.

"Güney Kore, Kuzey Kore, ABD ve Çin arasında dört taraflı bir diyalogla başlayabiliriz." diyen Chung, bu diyalog mekanizmasının kademeli olarak Moğolistan, Japonya ve Rusya'yı da içerecek şekilde genişletilmesini teklif etti.

Kore Savaşı, 27 Temmuz 1953'te yapılan ateşkes anlaşması ile durmuş ancak taraflar arasında bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

Savaş nedeniyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan Kuzey ve Güney Koreli aileler ilk kez 1985'te bir araya gelmişti.

Kuzey ve Güney arasında 2000 yılından itibaren 21 kez aile buluşmaları düzenlenmiş ancak 2018'deki son birleşmenin ardından ilişkilerin gerildiği bir dönemde tüm etkinlikler askıya alınmıştı.