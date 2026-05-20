Güney Kore'den İsrail'e Tutuklama Uyarısı

20.05.2026 11:45
Güney Kore Başkanı, İsrail Başbakanı'nın ülkeye girişinde tutuklanmasının değerlendirilmesini istedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda aktivistleri alıkoymasına tepki göstererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Kore'ye giriş yapması halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

The Chosun Daily gazetesinin haberine göre, kabine toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lee, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği hukuka aykırı saldırılara tepki gösterdi.

Lee, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne doğru yol alan tekneleri ve aralarında Güney Kore vatandaşlarının da bulunduğu aktivistleri alıkoymasının hukuki dayanağının ne olduğuna ilişkin "İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etmesi ve işgal altında tutması uluslararası hukuk açısından yasa dışı değil midir?" diye sordu.

Güney Kore vatandaşlarının herhangi bir geçerli uluslararası hukuki dayanak olmaksızın alıkonulmasını "haksızlık" olarak tanımlayan Lee, "Bu durum aşırı derecede acımasız ve insanlık dışıdır." dedi.

Lee, çoğu Avrupa ülkesinin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardığına işaret ederek İsrail Başbakanı'nın Güney Kore topraklarına giriş yapması halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

