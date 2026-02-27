Güney Kore, Google'a Harita Verisi Transferi İzni Verdi - Son Dakika
Güney Kore, Google'a Harita Verisi Transferi İzni Verdi

27.02.2026 10:15
Güney Kore, güvenlik şartlarıyla Google'ın harita verilerini yurt dışına aktarmasına onay verdi.

Güney Kore, güvenlik endişelerine yönelik ek tedbirler alınması şartıyla Google'ın harita verilerini yurt dışındaki sunucularına aktarmasına izin verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, dışişleri ve savunma dahil ilgili bakanlık yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından konuya ilişkin kararı açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Google'ın güvenlik yönergelerine sıkı şekilde uyması koşuluyla yurt dışı transferine onay verildi." denildi.

Açıklamada, hassas tesislerin gizlenmesi, kesin koordinat bilgilerinin sınırlandırılması ve verilerin işlenmesinde yerel sunucuların kullanılması gibi şartların getirildiği belirtildi.

Seul yönetimi, güvenlik gerekçesiyle Google'ın bu konudaki başvurularını 2007 ve 2016 yıllarında reddetmişti.

ABD tarafı ise yüksek hassasiyetli harita verilerine yönelik kısıtlamaların tarife dışı ticaret engeli oluşturduğunu savunmuştu.

Öte yandan söz konusu harita bilgilerinin kısıtlanmasının, Güney Kore'ye gelen turistler için şehirlerde yön bulmayı da zorlaştırdığı iddia ediliyordu.

Google, Şubat 2025'te yaptığı son başvuruda, yüksek hassasiyetli harita verilerinin yurt dışındaki veri merkezlerine aktarılması için onay talep etmişti.

Şirket, devlet tarafından sağlanan yüksek hassasiyetli verilerin, dünyanın en yüksek internet altyapısına sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore'de araç navigasyonu ve yol tarifi gibi kapsamlı harita hizmetlerinin sunulması açısından gerekli olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

