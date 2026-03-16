Güney Kore, Hürmüz Boğazı için Meclis Onayı İstiyor

16.03.2026 13:48
PPP yetkilisi, Trump'ın savaş gemileri gönderme planının Meclis onayı gerektirdiğini belirtti.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla birçok ülkenin bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürmesinin ardından, bu konunun Ulusal Meclisin onayını gerektirdiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, PPP'nin Ulusal Meclisteki Grup Başkanı Song Eon-seog, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Song, orduyu çatışmaya dahil olma olasılığı yüksek bir bölgeye konuşlandırma konusunun "ciddi bir karar olduğunu" belirterek, "Bu, anayasa ve ilgili kanunlara uygun olarak Ulusal Meclisin onayını gerektiren bir konudur." ifadesini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden ismi paylaşılmayan bir sözcü, dün yaptığı açıklamada Trump'ın isteğinin "dikkatle değerlendirileceğini" dile getirerek, "küresel deniz lojistik ağının hızla normalleşmesini umduklarını" kaydetmişti.

Avustralya ve Japonya da Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planları olmadığını açıklamıştı.

Trump, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürerek şunları kaydetmişti:

"Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus (İran) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar."

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Güney Kore, Hürmüz Boğazı için Meclis Onayı İstiyor
