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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi kıyısındaki liman kenti Shinpo açıklarına seyir füzeleri fırlattığını duyurdu. Seyir füzelerinin detayları paylaşılmazken, Güney Kore ordusu teyakkuz gücünü artırdığını ve ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını belirtti. Bu, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içinde ikinci seyir füzesi denemesi olarak kaydedildi.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin Japon Denizi\'ne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi
28.01.2024 - 07:51,
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00 sularında, ülkenin Japon Denizi kıyısındaki liman kenti Shinpo açıklarına seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içinde ikinci seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin, hafta içinde Sarı Deniz yönüne "Pulhwasal-3-31" seyir füzeleri fırlattığını duyurmuştu.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

Kaynak: AA
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