Güney Kore Meclisi'nden Yoon'a Tutuklama Onayı - Son Dakika
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Güney Kore Meclisi'nden Yoon'a Tutuklama Onayı

Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Yoon'un tutuklanmasını öngören tasarıyı kabul etti.

10.12.2024 22:28
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- Güney Kore'de meclis, Devlet Başkanı Yoon'un tutuklama talebini içeren tasarıyı kabul etti

SEUL - Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol dahil 8 üst düzey yetkilinin sıkıyönetim kararı nedeniyle tutuklanma talebini içeren karar tasarısını kabul etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yol açtığı siyasi kriz sürerken, Güney Kore Ulusal Meclisi kritik bir karara imza attı. Muhalefet partileri tarafından meclise sunulan ve aralarında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in de olduğu 8 üst düzey yetkilinin tutuklanma talebini içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi. Oylamada 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Ulusal Meclis ayrıca Yoon'a sıkıyönetim kararı kapsamında yöneltilen "ayaklanma" suçlamalarını soruşturmak üzere özel bir savcı görevlendirilmesini öngören tasarıyı da oyladı. Tasarı 63'e karşı 210 oyla kabul edilirken, 14 çekimser oy kullanıldı.

Yoon sıkıyönetim ilan etmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu" iddia ederek sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu. Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile sıkıyönetimin geçersiz sayılması üzerine geri adım atan Yoon, uygulamayı yaklaşık 6 saat sonra yürürlükten kaldırmıştı.

Başarısız sıkıyönetim girişiminin haklı bir gerekçesi olmaması nedeniyle anayasayı ihlal ettiğini savunan muhalefet partileri ise, Yoon'un görevden alınması için meclise azil önergesi sunmuştu. Yoon'un Halkın Gücü Partisi'nin mecliste yapılan oylamayı boykot etmesi nedeniyle azil önergesi geçersiz sayılmıştı. Buna rağmen, sıkıyönetim kararı ile ilgili olarak polis, savcılık ve Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi tarafından ayrı ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Meclisi'nden Yoon'a Tutuklama Onayı - Son Dakika

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