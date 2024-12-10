Güney Kore Meclisi'nden Yoon Suk-yeol'a Tutuklama Talebi

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SEUL, 10 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore Ulusal Meclisi, başkent Seul'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve yedi yetkili hakkında tutuklama talebini içeren yasa tasarısını oyladı, 10 Aralık 2024.

Güney Kore Ulusal Meclisi salı günü, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve yedi yetkilinin geçen hafta ilan edilen usulsüz sıkıyönetim kararı nedeniyle tutuklanma talebini içeren karar tasarısını kabul etti. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)