Güney Kore Meclisi, uydurma iddianame iddialarında özel savcıya onay verdi - Son Dakika
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Güney Kore Meclisi, uydurma iddianame iddialarında özel savcıya onay verdi

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Güney Kore Ulusal Meclisi, uydurma iddianame iddialarına ilişkin özel savcı tasarısını kabul etti. PPP oylamayı boykot etti; tasarı, eski Devlet Başkanı Yoon döneminde savcılığın Devlet Başkanı Lee ve diğerleri hakkında delil uydurduğu iddialarının soruşturulmasını öngörüyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde açılan "bazı iddianamelerin uydurulduğu iddialarına" ilişkin özel soruşturma yapılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Yonhap ajansının haberinde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve bazı kişileri hedef aldığı belirtilen "uydurma iddianame" iddialarına ilişkin özel bir savcı tarafından soruşturma yürütülmesini öngören yasa tasarısının Ulusal Meclis'te kabul edildiği ifade edildi.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin oylamayı boykot ettiği aktarılan haberde, söz konusu yasa tasarısının ilk olarak nisan ayında iktidardaki Demokrat Parti (DP) tarafından sunulduğu belirtildi.

Haberde, yasa tasarısının, eski Cumhurbaşkanı Yoon döneminde savcılığın, dönemin muhalefet lideri Lee ve diğer isimler hakkında "dava oluşturmak için delil uydurduğu veya yalan tanıklık verilmesini teşvik ettiği yönündeki iddiaların soruşturulması" amacıyla bağımsız bir özel savcı görevlendirilmesini öngördüğü ifade edildi.

Ayrıca, PPP'nin, "Lee hakkındaki tüm iddianameleri iptal etmeyi amaçladığını" savunarak yasa tasarısına karşı çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA
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