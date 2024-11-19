Güney Kore, Ukrayna'ya Desteğini Sürdürecek - Son Dakika
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Güney Kore, Ukrayna'ya Desteğini Sürdürecek

BM temsilcisi Hwang, Güney Kore'nin Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceğini açıkladı.

19.11.2024 14:47
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Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joonkook, Seul yönetiminin Ukrayna'ya verdiği destekleri sürdüreceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında üst düzey katılımla "Ukrayna" konulu oturum düzenlendi.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Hwang, burada yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin de 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda benzer olaylara tanıklık ettiğine ancak şu an özgürlük ve refah içinde gelişimlerini sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Ukrayna'nın da işgalden kurtulup yeniden canlanmasını, yeniden inşa edilmesini ve gelişmesini" desteklediklerini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden yaklaşık 1000 gün geçtiğini ve bu süreç içerisinde milyonlarca Ukraynalının başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Hwang, bunun uluslararası düzeni sarstığını ifade etti.

Hwang, BMGK'nin daimi üyesi Rusya'nın, komşu ülkesi Ukrayna'ya saldırarak, BM'nin "devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve güç kullanımından kaçınma" gibi temel ilkelerini ihlal ettiğini vurguladı.

Güney Koreli diplomat Hwang, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesinden bu yana, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın (CTBT) onayını iptal etmesinin ve Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasına (Yeni START) katılımını dondurmasının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) önemli ölçüde tehlikeye attığını bildirdi.

Rusya'nın bu hamlelerinin, Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmayan bir devlet olarak NPT'ye katılmayı kabul ettiği Budapeşte Memorandumu'nun da ihlal ettiğini belirten Hwang, Japon nükleer enerji santralinin güvenliğinin de tehdit altında olduğunu kaydetti.

Hwang, Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğini de ele aldı

Hwang, "Kuzey Kore'nin Ağustos 2023'ten bu yana Rusya'ya yaklaşık 20 bin konteyner gönderdiği tahmin ediliyor." diyerek, bu büyüklükteki nakliye konteynerlerinin 9,4 milyon top mermisi taşıyabileceğini ileri sürdü.

Kuzey Kore'deki Rusya'ya mühimmat gönderen fabrikaların şu anda tam kapasiteyle çalıştığını öne süren Hwang, "Pyongyang hükümetinden daha ne kadar mühimmatın yolda olduğunu kimse bilmiyor." diye konuştu.

Hwang, Kuzey'in, Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez büyük birliklerle gerçek bir çatışmaya girdiğinin altını çizerek savaşın, Avrupa ve kuzeydoğu Asya'daki birçok ülkeyi endişelendirdiğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya kıyasla 1 milyondan fazla askeri olduğunu kaydeden Hwang, Kuzey'in Rusya'ya askeri birlik göndermesinin sadece bir başlangıç olabileceği vurgusu yaptı.

Hwang, Kuzey Kore'deki erkeklerin 10, kadınların ise 7 yıl boyunca askerlik yapmaları gerektiğini söyleyerek, bu zorunlu askerlik hizmetini "köleliğe" benzediğini söyledi.

Kuzey Kore ve Rusya işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Ukrayna'ya Desteğini Sürdürecek - Son Dakika

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