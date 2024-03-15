Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat yaptı

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ramazan etkinlikleri düzenledi

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ramazan ayı dolayısıyla sema gösterisi ve ebru sanatı etkinliği düzenledi. Yolcular ve havalimanı personeli, Türk sanat müziği orkestrası eşliğinde sema gösterisini izlerken, ebru yapma fırsatı da yakaladı. Etkinlik, ramazan ayı boyunca haftada iki gün devam edecek.