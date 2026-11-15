Güney Silahlı Kuvvetleri, Babulmendeb ve Zubab'dan Aden ve çevresine güç kaydıracak

Yemen ordusuna bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri, son dönemde cephelerde yaşanan gelişmeler, askeri yığınaklar ve güvenlik öncelikleri doğrultusunda, Taiz vilayetinin batısındaki Zubab Havalimanı ve Babulmendeb bölgesinde bulunan birliklerini Aden ve komşu vilayetlerinde yeniden konuşlandırmasına ilişkin karar aldığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Güney Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yeniden konuşlandırma durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Güney Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Taiz vilayetinde yer alan Babulmendeb Boğazı ve Zubab bölgesindeki birliklerini Aden ve çevresindeki vilayetlere kaydırarak yeniden konuşlandırma kararı aldığı kaydedildi.

Kararın askeri birliklerin konuşlanmasını yeniden düzenlemek ve ihtiyaç duyulan bölge ve cephelerdeki varlıklarını güçlendirmek amacıyla alındığı belirtildi.

Aden ve çevresindeki vilayetlerin güvenliğinin sağlanması, mevcut cephelerin güçlendirilmesi ve Husilerin Taiz kentindeki kuşatmasının kaldırılmasına yönelik operasyonların sürdürülmesi amacıyla birliklerin yeniden konuşlandırılacağı ifade edildi.

Güney güçlerinin Husilere karşı mücadelesini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, askeri sorumlulukların belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığı kaydedildi.

Yemen hükümeti: Aden'in savunması önceliğimiz

Yemen Enformasyon Bakanı Salim Sabit el-Avlaki, "Hükümet yanlısı güçlerin Babulmendeb bölgesinden yeniden konuşlanması, Husilerin askeri yığınağına karşı Aden ve komşu vilayetleri savunmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Avlaki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hükümete bağlı "Güney Silahlı Kuvvetlerinin" sabah saatlerinde Babulmendeb Boğazı'nın güneybatısındaki Babulmendeb bölgesi ile Kızıldeniz kıyısındaki komşu Zubab bölgesinden yeniden konuşlanma kararı almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avlaki, paylaşımında, "Büyük muharebeler, stratejik öncelikler ve sahadaki hassas hesaplamalar doğrultusunda yönetilir." ifadelerini kullandı.

Güney Silahlı Kuvvetlerinin bugün sabah gerçekleştirdiği askeri yeniden konuşlanmanın muharebe kapasitesini artırmayı, stratejik bölgeleri tahkim etmeyi ve ikmal hatlarının güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirten Avlaki, bu adımın Taiz'deki kuşatmanın kaldırılması açısından da önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Cepheler boyunca konuşlanan askeri ve güvenlik güçleri, kazanımları korumak, devlet otoritesini ve kurumlarını yeniden tesis etmek ve Husi isyanını sona erdirmek için tek safta duruyor. Sahadaki değişimler bizi yalnızca daha güçlü, daha düzenli ve daha kararlı hale getiriyor."

Husilerden çekilme iddiası

Husiler ise hükümet güçlerinin kendilerine yönelik baskının artmasının ardından Aden'e doğru çekildiğini ileri sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan ve ismi açıklanmayan askeri kaynağa dayandırılan haberde ise hükümet güçlerinin Babulmendeb ve Zubab çevresindeki mevzilerinden çekildiği ileri sürüldü.

Haberde, hükümet güçlerinin Husilerin baskısı sonucu mevzilerini kaybederek Aden yönüne kaçmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Babulmendeb ve Taiz çevresinde son aylarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hükümet güçleri, ekim ayının başında yaklaşık bir ay Husilerin kontrolünde kalan Babulmendeb ve Zubab'ın bazı bölgelerinde yeniden kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Arap Denizi üzerinden Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Suveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya uzanan uluslararası deniz ticareti açısından stratejik önem taşıyor.

Taiz'de 2'si çocuk 6 sivil yaralandı

Öte yandan Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin Taiz ilinde düzenlediği topçu saldırıları ve keskin nişancı ateşi sonucu 2'si çocuk 6 sivil yaralandı.

Yemen ordusu ise ülkenin orta kesimindeki Marib kentine Husilere ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.

Ordu, İHA'larla gerçekleştirilen saldırı girişiminin sivill ve yerinden edilmiş nüfusunun yoğun olduğu bölgeyi hedef aldığını açıkladı.

Husiler: Suudi Arabistan'a ait İHA'yı engelledik

Yemen destekli Husiler ise Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının başkent Sana'nın Şuub ilçesine hava saldırıları düzenlediğini ileri sürdü.

Husilere bağlı el-Mesira televizyonunun haberinde, saldırılarda 2 kadın ve 2 çocuğun yaralandığı, bazı evlerde hasar meydana geldiği iddia edildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait CH-4 tipi silahlı keşif İHA'sının Cevf ilinin hava sahasında düşürüldüğünü öne sürdü.

Seri, bunun askeri tırmanışın başlamasından bu yana düşürdükleri beşinci İHA olduğunu savundu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.