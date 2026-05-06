Güney Sudan'da Açlık Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Sudan'da Açlık Krizi

06.05.2026 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Güney Sudan'da 7,8 milyon kişinin gıda güvensizliği ile karşılaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da tırmanan çatışmalar, ekonomik kriz ve iklim şoklarının etkisiyle 7,8 milyon kişinin şiddetli gıda güvensizliği yaşadığını ve ülkenin ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Güney Sudan'da nisan-temmuz döneminde gıda güvensizliğinin "kriz" ve üzeri düzeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 56'sına denk gelen 7,8 milyon kişinin kriz düzeyinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu, 73 bin 300 kişinin de "felaket" seviyesinde açlık riski altında bulunduğu kaydedildi.

Son tahminlere göre, gıda güvensizliği riskinin yüzde 160 arttığı belirtilen açıklamada, çocuklar ve kadınların en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğine işaret edildi.

700 bin çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme riski altında olduğu aktarılan açıklamada, 1,2 milyon hamile ve emziren kadının ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güney Sudan'ın Jonglei, Yukarı Nil ve Unity eyaletlerindeki 11 bölgede ciddi bir kıtlık tehdidinin kapıda olduğuna dikkat çekildi.

Ülkedeki çatışmaların birçok sağlık kuruluşunun kapanmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetersiz sağlık hizmetlerinin sıtma ve kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma gıda yardımı, temiz su ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil finansman sağlanması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da Açlık Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:35:24. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Sudan'da Açlık Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.