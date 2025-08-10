Güneydoğu'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde kuzey ve batı yönlerinden bugün öğle saatlerinden itibaren başlayıp yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın yerel olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.