Güngören\'de Kentsel Dönüşüm İnşaatında Çökme: 1 İşçi Kayıp

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GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bir binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden Ümit Kurt kurtarılırken, diğer işçiye arama çalışmaları devam ediyor. Göçükle ilgili yıkımda görevli 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binanın üst kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi, 2 işçi ise göçük altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden Ümit Kurt, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Göçük altında kalan diğer işçi Zekeriya Yılmaz'ı (56) ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olayın ardından yıkımda görevli F.Ö. ile yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. ve B.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.