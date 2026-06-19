Güngören'de Patlama: 3 Yaralı

Güngören'de bir binada doğal gaz borularının sökümü sırasında meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.
Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın doğal gaz borularının sökümü sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sonucunda 3 işçi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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