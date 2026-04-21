Güngören\'de Uyuşturucu Operasyonu

GÜNGÖREN Bahçelievler ve Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyoununda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de bulunan 3 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda C.E., H.T.K. VE M.S.E. gözaltına alındı. Güngören'de yapılan aramalarda; 105 kilogram uyuşturucu etkili sentetik ecza hap, 12 kilo 90 gram toz halinde pregabalin maddesi, 22 kilo 30 gram boş kapsül, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 4 makineyle 1 tabanca ele geçirildi. Diğer yandan Büyükçekmece'de yakalanan C.E.'nin 'Uyuşturucu madde ithal etme', 'Dolandırıcılık', 'Hakaret', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 4 adet 'Karşılıksız çek' suçlarından arandığı tespit edildi. Aynı adreste yapılan aramada 1 tabancayla 10 fişek de ele geçirildi. Hakkında 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan işlem başlatılan C.E. Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler C.E., H.T.K. ve M.S.E.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.