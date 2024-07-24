Günlük Gelişmeler

Güncel

08.45 – Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gazetecilerle tanışma toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/DİYARBAKIR)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30-12.00 - TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ANKARA)

10.15- Boşanmak istediği Kaffar Yeğin tarafından katledilen Hülya Şellavcı'nın duruşması Bayraklı adliyesinde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hayatını kaybeden annesi İpek Bakırhan'ın Paşaçayır Camisi'nde yapılacak cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/KARS)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00-16.00-18.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adalar İlçe Başkanlığı ve Adalar Belediyesi'ni ziyaret edecek, Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 101.Yılı etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kolluk Uygulamaları ve İnsan Haklarının Korunması ile ilgili bilgilendirme yapacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…