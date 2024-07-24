Günlük Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Günlük Gelişmeler

Günlük Gelişmeler

Diyarbakır Valisi gazetecilerle tanışacak, Merkez Bankası finansal istatistikleri açıklayacak, TBMM'de grup toplantıları yapılacak, Hülya Şellavcı'nın duruşması görülecek, DEM Parti Eş Genel Başkanı cenaze törenine katılacak, TBMM Genel Kurulu Vergi Kanunları görüşmelerine devam edecek, CHP Genel Başkanı Adalar'ı ziyaret edecek, İçişleri Bakanı bilgilendirme yapacak.

24.07.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

08.45 – Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gazetecilerle tanışma toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/DİYARBAKIR)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30-12.00 - TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ANKARA)

10.15- Boşanmak istediği Kaffar Yeğin tarafından katledilen Hülya Şellavcı'nın duruşması Bayraklı adliyesinde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hayatını kaybeden annesi İpek Bakırhan'ın Paşaçayır Camisi'nde yapılacak cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/KARS)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00-16.00-18.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adalar İlçe Başkanlığı ve Adalar Belediyesi'ni ziyaret edecek, Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 101.Yılı etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kolluk Uygulamaları ve İnsan Haklarının Korunması ile ilgili bilgilendirme yapacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, İçişleri Bakanı, Merkez Bankası, Diyarbakır, DEM Parti, Adalar, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
08:17 Vergi paketinin ilk imzacısıydı AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:32 Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu
08:10 İstanbul’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
07:58 Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı Ebru Şahin’in neden katılmadığı ortaya çıktı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin'in neden katılmadığı ortaya çıktı
07:43 Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın elini sıkmıyorum“ dedi ama arşivler aynı fikirde değil Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil
07:19 Bahçeli’nin yardımcısından Özel’e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 10:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: Günlük Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement