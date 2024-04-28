Günlük Haberler

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İzmir Tabip Odası seçimleri, DEM Parti toplantısı, 1 Mayıs kutlamaları, Yeniden Refah Partisi toplantısı, Manisa Mesir Macunu Festivali, İzmir Kitap Fuarı, Dışişleri Bakanı'nın ziyareti

28.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:50
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09.00 - İzmir Tabip Odası'nda seçim yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde düzenlenecek il başkanları toplantısının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00 - 12.00 - 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB temsilcileri, Taksim

Kazancı Yokuşu ve Şişhane'de 1 Mayıs kutlamalarında katledilen işçi ve emekçilerin anısına karanfil bırakacak, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- İSTANBUL)

11.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin belediye başkanları toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - MANİSA)

13.00 - Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, İzmir Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek söyleşiye katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret edecek. (RİYAD)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

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