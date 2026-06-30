Guo Wengui 30 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guo Wengui 30 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

30.06.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli iş insanı Guo Wengui, dolandırıcılıktan 30 yıl hapis cezası aldı ve 889 milyon doları el konuldu.

ABD'de yaşayan Çinli iş insanı Guo Wengui, internetteki takipçilerini 1 milyar dolardan fazla dolandırdığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

New York'ta görülen davada federal yargıç Analisa Torres, Çin Komünist Partisine (ÇKP) yönelttiği muhalif açıklamalar nedeniyle çevrim içi platformlarda binlerce kişinin takip ettiği Guo'nun, yatırım vaatleriyle takipçilerinden 1 milyar dolardan fazla para toplayarak "kendi servetini artırdığını" belirtti.

Guo'ya, "dolandırıcılık" suçlarından 30 yıl hapis cezası verilmesine hükmeden Torres, Guo'nun 889 milyon dolarlık mal varlığına el koyulmasına ve bu tutarın mağdurlara tazminat olarak ödenmesine karar verdi.

Çin'de emlak sektöründe servet edinen iş insanı Guo, 2017'de ÇKP'nin siyasi baskısına maruz kaldığını iddia ederek ABD'ye sığınmıştı.

Pekin yönetimini hedef alan muhalif açıklamalarıyla tanınan Guo, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile yakın bağlar kurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Mart 2023'te Guo'nun, 1 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Guo, kendisine ve yakın akrabalarına 50 bin metrekarelik bir malikane, 3,5 milyon dolarlık Ferrari ve hatta 36 bin dolarlık iki yatak satın almak da dahil olmak üzere, çaldığı parayı ceplerini doldurmakla ve 37 milyon dolarlık lüks bir yatı finanse etmekle suçlanıyor." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guo Wengui 30 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:19:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Guo Wengui 30 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.