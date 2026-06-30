Guo Wengui 30 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD'de yaşayan Çinli iş insanı Guo Wengui, internetteki takipçilerini 1 milyar dolardan fazla dolandırdığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

New York'ta görülen davada federal yargıç Analisa Torres, Çin Komünist Partisine (ÇKP) yönelttiği muhalif açıklamalar nedeniyle çevrim içi platformlarda binlerce kişinin takip ettiği Guo'nun, yatırım vaatleriyle takipçilerinden 1 milyar dolardan fazla para toplayarak "kendi servetini artırdığını" belirtti.

Guo'ya, "dolandırıcılık" suçlarından 30 yıl hapis cezası verilmesine hükmeden Torres, Guo'nun 889 milyon dolarlık mal varlığına el koyulmasına ve bu tutarın mağdurlara tazminat olarak ödenmesine karar verdi.

Çin'de emlak sektöründe servet edinen iş insanı Guo, 2017'de ÇKP'nin siyasi baskısına maruz kaldığını iddia ederek ABD'ye sığınmıştı.

Pekin yönetimini hedef alan muhalif açıklamalarıyla tanınan Guo, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile yakın bağlar kurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Mart 2023'te Guo'nun, 1 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Guo, kendisine ve yakın akrabalarına 50 bin metrekarelik bir malikane, 3,5 milyon dolarlık Ferrari ve hatta 36 bin dolarlık iki yatak satın almak da dahil olmak üzere, çaldığı parayı ceplerini doldurmakla ve 37 milyon dolarlık lüks bir yatı finanse etmekle suçlanıyor." ifadesine yer verilmişti.