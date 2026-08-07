Gurbetçilere Hoş Geldin İkramı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan gurbetçilerle bir araya geldi.

Dinçer ve beraberindeki partililer, anavatana gelen gurbetçilere su ve lokum ikramında bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Dinçer, yurt dışında yaşayan Türklerin yaşadığı sorunların çözümü için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gurbetçilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirten Dinçer, bu kapsamda "Gurbetten Memlekete Çilesiz Yol" başlıklı bir broşür hazırladıklarını ifade etti.

Sorunları dinleyip çözüm ürettiklerine işaret eden Dinçer, "Anavatanına gelen gurbetçilerimize hem 'hoş geldiniz' diyoruz hem de onların dertlerini ve sorunlarını dinleyerek nasıl çözüm üretebiliriz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Gurbetçilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Sorunlarını dinliyor, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Devlet, vatandaşının nerede olursa olsun yanında olmalıdır. Tüm gurbetçilerimize 'hoş geldiniz' diyorum." diye konuştu.

Programa CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı.