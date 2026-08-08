Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın genişleyebileceğinin sinyalini verdi. Mısır'ın anlaşmaya katılıp katılamayacağı sorusuna "Neden olmasın?" yanıtını veren Yılmaz, "Mısır askeri, coğrafi ve nüfus açısından önemli bir güç. Önümüzdeki dönemde bu yapıya yeni katılımcıların eklenmesi mümkün olabilir" dedi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından gözler anlaşmanın genişleyip genişlemeyeceğine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır'ın yeni savunma yapılanmasına katılma ihtimaline ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yılmaz, "Mısır yeni savunma anlaşmasına katılabilir mi?" sorusuna, "Neden olmasın?" yanıtını verdi.

Mısır'ın bölgedeki önemine işaret eden Yılmaz, "Mısır elbette çok değerli bir ülke ve askeri, coğrafi ve nüfus açısından önemli bir güç. Önümüzdeki dönemde bu yapıya yeni katılımcıların eklenmesi mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

"NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL"

Yılmaz, yeni savunma yapılanmasının hangi amaçla oluşturulduğuna ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi. Mekke Anlaşması'nın NATO'ya alternatif olarak kurulmadığını belirten Yılmaz, yapının İran'a karşı oluşturulduğu değerlendirmelerine de karşı çıktı.

Yılmaz'ın açıklamaları, üç ülkeyle başlayan savunma iş birliğinin ilerleyen dönemde daha geniş katılımlı bir yapıya dönüşebileceğinin en açık mesajlarından biri oldu.

ERDOĞAN, BİN SELMAN VE ŞERİF MEKKE'DE İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de bir araya gelerek Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı.

Anlaşma, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini yeni bir seviyeye taşıdı. Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre anlaşmanın en kritik unsurlarından birini ortak savunma ilkesi oluşturuyor. Buna göre üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, diğer ülkelere de yapılmış bir saldırı olarak kabul edilecek.

Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

BİRİNE SALDIRI ÜÇÜNE SALDIRI SAYILACAK

Bu maddeyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan olası dış tehditlere karşı kolektif caydırıcılık oluşturmayı hedefliyor.

Anlaşma aynı zamanda üç ülkenin savunma alanındaki iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor. Uluslararası basın, Türkiye'nin NATO üyesi ve güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasına, Pakistan'ın nükleer silaha sahip bir devlet olmasına ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ve stratejik ağırlığına dikkat çekiyor.

BÖLGESEL GERİLİMİN ORTASINDA GELDİ

Mekke'deki imzalar, Orta Doğu'da güvenlik dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde atıldı. Uluslararası basın anlaşmayı bölgedeki artan güvenlik tehditleri, İran'la yaşanan gerilim, Husilerin saldırıları ve bölge ülkelerinin güvenlik politikalarını çeşitlendirme arayışları çerçevesinde değerlendiriyor.

Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtilirken, bazı uluslararası yorumlarda üçlü yapının Orta Doğu'daki güç dengeleri açısından önemli sonuçlar yaratabileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER ŞİMDİ MISIR'DA

Cevdet Yılmaz'ın son açıklamasıyla birlikte anlaşmanın üç ülkeyle sınırlı kalıp kalmayacağı tartışması yeni bir boyut kazandı.

Mısır'ın askeri kapasitesi, nüfusu ve stratejik konumuna özellikle dikkat çeken Yılmaz'ın "Neden olmasın?" çıkışı, Kahire'nin ilerleyen dönemde yapıya katılabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Ancak şu aşamada Mısır'ın katılımına ilişkin alınmış veya açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor.

Mısır'ın olası katılımı gerçekleşirse Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la başlayan yapının coğrafi ve askeri ağırlığı önemli ölçüde genişlemiş olacak. Böyle bir adım, Mekke Anlaşması'nın üçlü bir savunma paktından daha geniş katılımlı bölgesel bir güvenlik mekanizmasına dönüşmesi açısından kritik bir eşik oluşturabilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Suudi Arabistan, Cevdet Yılmaz, Pakistan, Türkiye, Güncel, Mekke, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Cevdet Yılmaz Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    onlarca yıldır beklenen oldu İslam birliği kuruldu ...Tabı bu durum İsrailin hayallerini yıktı sonradan Tevrata yaptıkları ekleme ile vadedilmiş topraklar hikaye oldu... 9 0 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ne diyon sibop. Trump'a verimiş sözleri vardı onu yerine getiriyorlar 0 6
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bırakın boş işleri putlarla potlarla falan değil Trump'a verilen vaatler başladıresmen katar menşeili imzalar atılıyor 1 5 Yanıtla
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    bu ıyı bı haber dolaylı yoldan da olsa artık siyasi arenada nükleer güce sahip bir ülke konumuna geldik! 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    he hee 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Karadeniz’in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı
İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
Adıyaman’da trafikte kavga: Yolu trafiğe kapatıp saldırmaya çalıştılar Adıyaman'da trafikte kavga: Yolu trafiğe kapatıp saldırmaya çalıştılar
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:35
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
11:44
Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı Bakan Göktaş’tan açıklama var
Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
08:58
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:42:50. #7.12#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.