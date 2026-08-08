Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu - Son Dakika
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Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu

Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu
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Çanakkale'de bir plajda denizden çıkarılan askeri mühimmat, güvenlik önlemleriyle incelendi.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. 

Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu

İNCELENMEK ÜZERE AMİRLİĞE GÖTÜRÜLDÜ

İddiaya göre bir vatandaş tarafından denizde bulunan metal bir parça kumsala çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sahilde emniyet şeridi çekerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan askeri mühimmat incelenmek Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 

Öte yandan; vatandaşların sahildeki askeri mühimmata aldırış etmeden denize girdikleri görüldü.

Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu
Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu
Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu
Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu
Kaynak: İHA

Çanakkale, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Plajında Eski Mühimmat Bulundu - Son Dakika

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