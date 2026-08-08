Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla - Son Dakika
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Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

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İstanbul'da yol ortasında çıkan kavgada çevredekiler tarafları ayırdı. Taraflar birbirinden uzaklaşırken kadınlardan birinin karşı tarafa dönerek, "Kocanı aldım elinden, çatla" diye bağırması dikkat çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde, bir grup arasında yol ortasında gerginlik yaşandığı görüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar karşı karşıya gelirken çevrede bulunan kişiler de olaya müdahale etmeye çalıştı.

Görüntülerde tarafların birbirlerine doğru hamle yaptığı, araya giren kişilerin ise kavgayı sonlandırmak için tarafları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

"KOCANI ALDIM ELİNDEN, ÇATLA"

Kavganın sona ermesinin ardından taraflar farklı yönlere doğru uzaklaşmaya başladı. Tam bu sırada kadınlardan biri karşı tarafa dönerek, "Kocanı aldım elinden, çatla" diye bağırdı.

Tartışmanın neden başladığına ilişkin görüntülerde net bir bilgi yer almazken, kavganın ardından kullanılan bu sözler olayın dikkat çeken anı oldu.

Cep Telefonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • idris idris:
    toplumun düştüğü halanı ite ahlaki değerlerin yok olması vs 1 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Rüzgar Eken fırtına biçer 2 0 Yanıtla
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