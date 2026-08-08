Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez - Son Dakika
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Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor\'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
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Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir dünya yıldızı daha eklemek için harekete geçti. Bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'i kiralamak için Suudi Arabistan'da kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Darwin Nunez transferindeki son detayları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Şahinkaya, Muhammed Salah transferinde de kulübü temsil eden isimler arasında yer almış ve Mısırlı yıldız için geçtiğimiz hafta Yunanistan'a giden heyete başkanlık etmişti.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Trabzonspor yönetimi, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor için haftalardır temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde kiralama formülü üzerinde durulurken, taraflar arasındaki temasların yıllık yaklaşık 8 milyon euroluk maliyet üzerinden devam ettiği iddia edildi.

Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

SALAH TRANSFERDE KOZ OLACAK

Nunez'in Liverpool'dan yakın dostu Muhammed Salah ile yeniden aynı takımda oynama ihtimalinin transfer sürecinde Trabzonspor'un önemli kozlarından biri olacağı öne sürüldü. Bordo-mavililer, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek görüşmelerle transferde önemli mesafe katetmeyi hedefliyor.

24 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Darwin Nunez, geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 24 resmi karşılaşmaya çıktı. Uruguaylı santrfor bu maçlarda 9 gol ve 5 asist üretti.

Suudi Arabistan, Muhammed Salah, Charles Darwin, Trabzonspor, Al Hilal, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 5130387 5130387:
    kiskananlar Protastad olsun 7 6 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bize her yer Trabzon 2 1 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    inşallah maya tutar 2 0 Yanıtla
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