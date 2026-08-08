Trabzonspor\'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Darwin Nunez transferindeki son detayları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Şahinkaya, Muhammed Salah transferinde de kulübü temsil eden isimler arasında yer almış ve Mısırlı yıldız için geçtiğimiz hafta Yunanistan'a giden heyete başkanlık etmişti.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Trabzonspor yönetimi, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor için haftalardır temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde kiralama formülü üzerinde durulurken, taraflar arasındaki temasların yıllık yaklaşık 8 milyon euroluk maliyet üzerinden devam ettiği iddia edildi.

SALAH TRANSFERDE KOZ OLACAK

Nunez'in Liverpool'dan yakın dostu Muhammed Salah ile yeniden aynı takımda oynama ihtimalinin transfer sürecinde Trabzonspor'un önemli kozlarından biri olacağı öne sürüldü. Bordo-mavililer, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek görüşmelerle transferde önemli mesafe katetmeyi hedefliyor.

24 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Darwin Nunez, geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 24 resmi karşılaşmaya çıktı. Uruguaylı santrfor bu maçlarda 9 gol ve 5 asist üretti.