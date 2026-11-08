Gürbulak'ta 2 kişinin ayakkabısında, otobüste 4 kilo 226 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Gürbulak'ta 2 kişinin ayakkabısında, otobüste 4 kilo 226 gram uyuşturucu bulundu

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Gürbulak\'ta 2 kişinin ayakkabısında, otobüste 4 kilo 226 gram uyuşturucu bulundu
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Doğubayazıt Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kişinin ayakkabı tabanında 2 kilo 396 gram, bir otobüsün koltuk minderlerinde 1 kilo 830 gram uyuşturucu bulundu; toplam 4 kilo 226 gram ele geçirildi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 4 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan gümrük sahasına gelen 2 kişinin üst aramasında ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüs de risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada bazı yolcu koltuklarında tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine yapılan detaylı aramada, koltuk minderlerinin altındaki demir bölümlere özel aparatlar yardımıyla gizlenmiş 1 kilo 830 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
Doğubeyazıt3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gürbulak'ta 2 kişinin ayakkabısında, otobüste 4 kilo 226 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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