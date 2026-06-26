Gürcistan Başbakanı'nın Yıllık Konuşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcistan Başbakanı'nın Yıllık Konuşması

26.06.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kobakhidze, Gürcistan'ın egemenliği, barışı ve ekonomik kalkınmayı önceliklendirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin egemenliği, bağımsızlığı, barışın korunmasıyla istikrarın sağlanması ve ekonomik kalkınmasının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.

Kobakhidze, başkent Tiflis'te Parlamento binasında yıllık konuşmasını yaparak, ülkesindeki önemli gelişmeleri değerlendirdi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği özel oturumda konuşan Kobakhidze, burada milletvekillerinin de sorularını yanıtladı.

Kobakhidze, Tiflis yönetimi için öncelikli konulara işaret ederek, "Egemenlik, bağımsızlık, barışın korunması, istikrarın sağlanması ve ekonomik ilerleme; Gürcistan hükümetinin gelecekteki faaliyetlerinin de ana öncelikleri olmaya devam edecek." dedi.

Ülkenin milli çıkarlarını korumaya devam edeceklerinin altını çizen Kobakhidze, iktidardaki "Gürcü Hayali" partisi olarak 2012'den beri ülkede barış ve istikrarı korumaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kobakhidze, son 5 yılda Gürcistan ekonomisinin ortalama yüzde 9,3'lük bir büyüme kaydettiğini aktararak, "Tüm bunları 5 devrim girişiminin yaşandığı bir ortamda başardık. Eğer sözde muhalefetin ülkemize karşı farklı bir yaklaşımı olsaydı, bu gösterge daha da yüksek olurdu." yorumunda bulundu.

Ülkesinin nüfusunun artmaya devam ettiğini vurgulayan Kobakhidze, en son yapılan sayıma göre 2014'ten bu yana nüfusun 216 bin artış göstererek 3 milyon 941 bin 100'e ulaştığını bildirdi.

Parlamentoda milletvekilleri arasında kavga çıktı

Muhalefetteki "Gakharia Gürcistan İçin" partisinin milletvekili Giorgi Şaraşidze, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümeti ve Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi eleştirdi.

Şaraşidze konuşma yaparken, iktidardaki Gürcü Hayali partisi ve muhalefetteki Gakharia Gürcistan İçin partisinin milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Birkaç dakikalığına ara verilen oturum, daha sonra devam etti.

Kaynak: AA

Gürcistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı'nın Yıllık Konuşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık “Rana“ Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık "Rana"
18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı 18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
Sahra Işık’ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!
İstanbul’a geldi Vitor Pereira’dan Türkiye’de ektirdiği saçlar hakkında yorum İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'de ektirdiği saçlar hakkında yorum
İsrail ateşkesi bir kez daha deldi Müzakerelerin son gününde Lübnan’a hava saldırısı İsrail ateşkesi bir kez daha deldi! Müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı

21:08
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin’in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
20:57
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
20:53
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 21:16:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Gürcistan Başbakanı'nın Yıllık Konuşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.