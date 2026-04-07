Gürcistan\'da Tarım Sigortası Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te tarım sigortaları eğitim programı gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA'nın desteğiyle Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı bünyesindeki Kırsal Kalkınma Ajansı personeline yönelik Tiflis'te tarım sigortaları eğitim programı düzenledi.

Gürcistan'da tarım sektörünün iklim değişikliği, kuraklık, aşırı yağış ve doğal afetler gibi risklerden önemli ölçüde etkilendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede tarım sigortası sistemlerinin geliştirilmesi, çiftçilerin ekonomik kayıplarının azaltılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. 2014 yılından bu yana uygulanan devlet destekli tarım sigortası programının geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlayan eğitim programı ile Kırsal Kalkınma Ajansı personelinin kurumsal kapasitesinin artırılması hedeflendi. Program sayesinde katılımcılar, edindikleri bilgileri Gürcistan'ın yerel koşullarına uygun sigorta ve risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde kullanma imkanı buldu."

Açıklamada, eğitim kapsamında, Türkiye'nin tarım sigortaları alanındaki tecrübesinin Gürcistan'a aktarılmasının hedeflendiği anlatılarak, "Katılımcılar, tarım sigortaları havuzu uygulamaları hakkında detaylı bilgi ediniyor, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları başta olmak üzere farklı alanlarda uygulamalı eğitimler aldı." ifadesi kullanıldı.

Programın, Türkiye'den alanında uzman isimlerin katkılarıyla yürütüldüğü aktarılan açıklamada, eğitimlerde, tarım sigortaları sisteminin işleyişi, risk değerlendirme süreçleri ve üreticilerin sigorta mekanizmalarına erişiminin artırılması konularının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca, hayvancılık sigortaları ve risk yönetimi üzerine kapsamlı paylaşımlar yapıldı. TİKA'nın desteklediği bu tür bilgi paylaşımı faaliyetleri, dost ve kardeş ülkelerde tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.