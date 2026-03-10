Gürcistan'dan 2036 için Enerji Planı

TİFLİS, 10 Mart (Xinhua) -- Gürcistan, 2036 yılına kadar yerli üretim yoluyla elektrik özyeterliliği hedefleyen 10 yıllık bir enerji geliştirme planı açıkladı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili pazartesi günü, enerji sektörü temsilcilerine sunduğu planda ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesini 11.500 megawatt'a çıkarmak için iki aşamalı bir stratejiyi özetledi.

Kvrivishvili, ilk aşamanın uygulanması ve yeni kapasitenin ulusal şebekeye entegre edilmesi için önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 570 milyon euro (662 milyon ABD doları) yatırım gerekeceğini belirtti.

Fonlar, devletin sahip olduğu iletim operatörü Gürcistan Devlet Elektrik Sistemi tarafından şebeke iyileştirmeleri ve batarya enerji depolama sistemlerinin satın alınması gibi alanlarda kullanılacak.