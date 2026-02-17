Gürcistan\'ın Toprak Bütünlüğü Sorunları

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesinin tarihi topraklarının işgalinin en büyük sorun olmaya devam ettiğini bildirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, başkent Tiflis'te parlamentoda yaptığı yıllık konuşmasında ülkesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Kavelaşvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorununun devam ettiğini söyleyerek "Tarihi topraklarımızın işgali, ülkemiz için en büyük sorun olmaya devam ediyor." dedi.

İşgal altındaki Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yaşayan halklarıyla birlik ve beraberlik içinde bulunarak ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini kaydeden Kavelaşvili, bunun için barışçıl politika izlemeye devam edeceklerini belirtti. Kavelaşvili, barış politikası uygulanarak ülkenin kalkınmasıyla Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanabileceğini dile getirdi.

"Attığımız adımlar sadece barış hakkında konuşmadığımızı, güveni yeniden sağlamak ve yıkılan köprüleri tekrar inşa etmek için gerçekten çaba sarf ettiğimizi kanıtlıyor." diyen Kavelaşvili, küresel barışın güçlendirilmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti."

Kavelaşvili, "Bugün amacımız barışı teşvik etmek, ekonomimizi güçlendirmek, ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini en aza indirmek, özgürlüğü ve istikrarlı bir ortamı korumak ve her vatandaşımızın kendi hissedeceği refahın büyümesini sağlamak. Bunu başarmak ise ancak Gürcü halkının birlik içinde olmasıyla mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Gürcistan çok ağır baskılara direndi"

Kavelaşvili, dış güçlerin desteklediği bazı grupların Gürcistan'da 4 Ekim 2025'te hükümeti yasa dışı yollarla devirme girişiminde bulunduğunu söyledi.

Gürcistan güvenlik güçlerinin, son yıllarda 5 kez hükümete yönelik devrim girişimini önlediğini kaydeden Kavelaşvili şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, dış güçlerin kendi kontrolleri altındaki yerel aktörleri kullanarak uyguladığı baskı ve şantajın, Gürcistan'da ve genel olarak bölgede süreçleri tırmandırmaya hizmet ettiği daha da açık bir şekilde görülüyor. Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Gürcistan'ın çok ağır baskılara direndiğini ve bu süreçte hükümetle birlikte toplumumuzun da çok önemli bir rol oynadığını defalarca belirttik."