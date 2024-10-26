Gürcistan Seçimlerinde İlk Sonuçlar: İktidar Önde

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Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi önde.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun internet sitesinde, parlamento seçimlerinde ilk açılan sandıkların sonuçları yayımlandı.

Buna göre, ülkede sandıkların yüzde 71,97'si açıldı.

Bu sandıklardan çıkan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,08'ini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, yüzde 11,18'ini seçim bloklarından "Değişim İçin Koalisyon", 9,82'sini "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik", 9,01'ini "Güçlü Gürcistan" ve yüzde 8,22'sini Gakharia Gürcistan İçin Partisi aldı.

Gürcü Hayali Partisinin İdari Sekreteri Mamuka Mdinaradze, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, seçimlerde kazandıklarını ifade etti.

Mdinaradze konuşmasında, "Gürcü Hayali sağlam bir çoğunluk elde etti." dedi.

Gürcü Hayali Partisi liderleri zafer konuşması yapmıştı

Ülke genelindeki sandıkların kapanması ardından, ülkenin önde gelen televizyon kanallarının verdiği sandık çıkış anketleri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin önde olduğunu göstermişti.

Gürcü Hayali Partisi, İmedi TV'ye göre yüzde 56,1, Mtavari TV'ye göre yüzde 42, Formula TV'ye göre ise yüzde 40,9 oy almıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisinin Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili, hükümet yetkilileri ve partinin çok sayda destekçisi, partinin Tiflis'teki merkez ofisinde toplanarak zafer konuşmasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, muhalefetin yüzde 52 oy aldığını belirtmişti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarında açıklanan ilk sonuçları değerlendirmişti.

Zurabişvili, henüz yurt dışında açılan sandıklardan tüm oyların gelmemesine rağmen, seçimleri ülkenin AB ile entegrasyonunu destekleyen muhalefet partilerinin kazandığını iddia etmişti.

Zurabişvili, seçimlerde "hile yapma girişimlerine" rağmen muhalefet partilerinin yüzde 52 oy aldığını belirtmişti.

Partiler yüzde 5 barajını geçmeye çalışıyor

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, yüzde 5 seçim barajını geçmek için yarıştı.

Seçim sonucu, parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek.

Seçimlerde muhalefet partilerin kazanması durumunda koalisyon hükümetin kurulması ihtimali büyük.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, gece saatlerinde ilk sonuçları açıklamaya devam edecek.