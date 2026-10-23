Gürcistan ve Orta Asya dışişleri bakanları ilk kez Batum'da bir araya geldi - Son Dakika
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Gürcistan ve Orta Asya dışişleri bakanları ilk kez Batum'da bir araya geldi

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Gürcistan ile Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanları, Gürcistan'ın Batum kentinde ilk kez bu formatta bir araya geldi. Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, toplantının bölgesel bağları güçlendirip siyasi diyaloğu artıracağı mesajını verdi.

Gürcistan- Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlendi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Böyle bir formatta ilk kez toplantı düzenlendiğini aktaran Botchorishvili, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u Batum'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bakan Botchorishvili, söz konusu toplantının bölgeleri birbirine daha da yakınlaştırma, siyasi diyaloğu güçlendirme ve ortak çıkarlara dayalı işbirliğini derinleştirme ve güçlendirme konusunda net bir mesaj içerdiğini dile getirdi.

Ortak çabalarla bölgesel bağları güçlendirmek için yeni fırsatlar yaratabileceklerini söyleyen Botchorishvili, "Günümüzde uluslararası ortam hızla değişirken, Gürcistan ve Orta Asya'nın rolü de giderek artıyor. Bölgelerimiz, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan alanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır ve bu durumda ülkelerimiz arasındaki yakın iş birliği özellikle önem taşıyor." diye konuştu.

Gürcistan'ın Orta Asya ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmek ve daha da ileriye taşımak için önemli adımların atıldığını ifade eden Botchorishvili, bugün gerçekleşen toplantının bu yönde önemli imkanlar oluşturduğunu belirtti.

Botchorishvili, konuk bakanlara ülkesini ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bunun (toplantı) ülkelerimiz ve bölgelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım olacağını ve nihayetinde, modern koşullarda oldukça güncel ve önemli olan Orta Koridor'un geliştirilmesi bağlamında Gürcistan'ın rolünü daha da fazla ortaya koyacağını düşünüyorum."

Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanları, Batum temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA
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