Gürer: Üretim Artıyor Ama Fiyatlar Düşmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürer: Üretim Artıyor Ama Fiyatlar Düşmüyor

Gürer: Üretim Artıyor Ama Fiyatlar Düşmüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, tarımda rekor üretim olmasına rağmen fiyatların düşmemesi için iktidarı eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, 2026 yılında bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılabileceğini belirttiğine dikkati çekerek, "Üretimin çok olmasına rağmen vatandaş neden ucuz ürün alamıyor? Bunun iktidar kanadından bir açıklaması yok mu" diye sordu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda kamucu, planlı üretim ve öngörülebilir bir yönetim olmayışının rafta ürünün fiyatının düşmemesine neden olduğunu söyledi. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılında bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılabileceğini söyleyip tarımda işlerin iyi olduğunu belirtirken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Gıda üretimi görünümündeki genel iyileşmeye karşın, gıda enflasyonundaki olumsuz ayrışma belirginleşti' diyerek üretim artışına karşın gıda enflasyonunun yıllık enflasyona etkisinden söz ediyor. Üretimin çok olmasına rağmen vatandaş neden ucuz ürün alamıyor? Bunun iktidar kanadından bir açıklaması yok mu? Ürün çoksa rafta fiyat düşmezken tarlada, bahçede ürün kalmasında iktidarın sorumluluğu yok mu?

"ÜRETEN DE TÜKETEN DE MAĞDUR"

Esasen Bakan üretimde rekor artışı ifade etse de bu artış iktidarın başarısı ile ortaya çıkan bir sonuç değil. Mevsimsel yağmurun artışı ve kuraklık, don gibi önceki yıllarda tarım felaketlerinin bu yıl olmaması üretimde artışı getirdi. Üretim artışı kişi başına düşen üretim üzerinden bakılırsa da sorun devam ettiği görülür. Aralık ayı bitkisel üretim verileri ile durum daha gerçekçi analiz edilebilir. Tarımda yapısal sorunların varlığı rekolte artışı ile yok sayılamaz. Sorunlar aşılmadan tarımda işler iyi gidiyor denmesi tarım sorunlarını ortadan kaldırmaz. Tarım, üretim aşamasından sofraya erinceye kadar süreç doğru yönetilmelidir. Tüccar ve ithalata dayalı süreç, gıdada sorunların varlığını yok etmiyor. Girdi maliyetlerinin artması üretimi sorunlu kılıyor."

Ömer Fethi Gürer, mazot litresinin 80 liraya dayandığını, çiftçi ve üreticinin yoğun kullandığı gübre ton fiyatının da arttığını belirterek, "Sulama suyu elektriğinden işçiliğe, ithalattan ihracata olumsuzluklar görmezden gelinemez. İlacı, tohumu, sulama suyu giderleri durmadan artıyor. Ürün üretimini kredi kullanıp sağlayan çiftçi, üretici, ürün hasat sonrası düşük alım fiyatı ile gelir gider dengesi bozulması icralık olmasına kapı aralıyor. Ürünü tüccara verdikten sonra ürün fiyatı artışı da başlıyor. Üretici sattığı ürünü rafta fiyatını görünce artış aralığı ile üreten biz, kazanan aracılar diyor. Sonuçta üretici, çiftçi kazanamadığı ürün deseninde kazanabileceği varsaydığı ürüne yönelip değişikliğe gitmek zorunda kalıyor. Bu durum ihtiyaca göre üretim dengesini bozuyor. Ürün rekoltesini takip eden tüccar da ithalatçı da bu süreçte istedikleri fiyatlarla pazarı oluşturuyor. Bu durum üreteni de tüketeni de mağdur etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gürer, farklı ürünlerde tarla ve bahçe ile raf fiyatı arasında katlamalı fiyat artışının serbest piyasa ekonomisi ile oluştuğunu söyleyerek, "Tarım gibi kamunun etkin olmadığı alanda sorunlar bitmez. Kamucu bir yaklaşım, önemli girdi kalemlerinde sübvansiyon, gerekli yeterli destekler ve kooperatiflerin güçlü bir yapı ile oluşturulması sorunları önemli ölçüde geriletecektir. Bu sürece planlı üretim, öngörülebilir yönetim ve üretim sonrası işlenmiş, dondurulmuş, katma değerli ürüne üretimin dönüştürülmesi ile bir yıl sonrası değil, birkaç yıllık sürecin sorunlardan arındırılması yaratılabilir. Dalda, tarlada ürün yok, gıda enflasyonu yüksek denirken bu kere ürün var, rekolte yüksek diyerek rafta ürün fiyatını vatandaş alım gücüne endeksli duruma getiremiyorsanız nedenini doğru okumak gerekir" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürer: Üretim Artıyor Ama Fiyatlar Düşmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

12:02
Trio’dan Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 14:37:09. #7.13#
SON DAKİKA: Gürer: Üretim Artıyor Ama Fiyatlar Düşmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.