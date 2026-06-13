Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na Tepki - Son Dakika
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Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na Tepki

13.06.2026 16:04
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Adalet Bakanı Gürlek, Avrupa Parlamentosu raporlarını eleştirerek yargıya saldırıları reddetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Avrupa Parlamentosu raporları tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu belirtti.

Türk yargısının kararlarını Anayasa, kanunlar ve millet adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verdiğini vurgulayan Gürlek, "Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur. Avrupa Parlamentosunun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, aziz milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır." açıklamalarında bulundu.

"Avrupa Parlamentosu raporları tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır. Türkiye terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Gürlek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na Tepki - Son Dakika

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