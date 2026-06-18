Güroymak'ta Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Güroymak'ta Bilim Şenliği Düzenlendi

Güroymak\'ta Bilim Şenliği Düzenlendi
18.06.2026 10:04
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Öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak için etkinlikte projeler sergilendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla bilim şenliği düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hazırladıkları projeleri sergiledi.

Şenlik kapsamında kurulan stantlarda 3D yazıcı ve 3D kalem uygulamaları, ahşap yakma sanatı çalışmaları, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan projeler, Harezmi Eğitim Modeli etkinlikleri ve anaokulu materyal geliştirme çalışmaları tanıtıldı.

Etkinlikte Siberay ekipleri tarafından siber güvenlik konusunda bilgilendirme yapılırken, öğrenciler güneş gözlemi etkinliğine katıldı.

Emniyet birimlerince olay yeri inceleme çalışmaları ve trafik güvenliği uygulamalarını öğrencilere anlattı. JAK ekipleri ile bomba imha ve dalgıç ekipleri ise kullandıkları ekipmanları tanıttı.

"Bitlis Mümtaz Şahsiyetler" standının da açıldığı etkinliğe Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit, İlçe Emniyet Müdür Vekili Merve Zeytün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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