Güroymak’ta Özel Gereksinimli Öğrencilere Sinema Günü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla "Sinema Günü Etkinliği" düzenlendi.

Güroymak Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği tarafından Bağlar Mahallesi'ndeki Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler ile aileleri katıldı.

Çocuklar sinema gösterimi izleyerek keyifli vakit geçirirken, etkinlik sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Dernek Başkanı Ezel Özkan, çocukların mutlu olmasının kendileri için en büyük değer olduğunu belirterek, toplumun her kesimine dokunan sosyal projeler üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Etkinliğe katılan aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.