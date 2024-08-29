Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ülkenin şanlı tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, geçmişten aldıkları güç ve cesaretle geleceğe bakmanın, Cumhuriyet'i korumanın ve ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmanın önemine vurgu yaptı. Erdem, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle anarak minnetlerini sundu.

29.08.2024 13:47
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Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdem, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ülkenin şanlı tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev, geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet'imizi korumak ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yasin Erdem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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